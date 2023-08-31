تعرف على موعد انطلاق مسابقة الدوري المصري 2023-2024

حددت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، موعد بداية مسابقة الدوري المصري للموسم الكروي الجديد 2023-2024، بحيث تنطلق المسابقة في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر المقبل، وفقًا لتصريحات تليفزيونية لثروت سويلم عضو الرابطة.

ويأمل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي في الحفاظ على اللقب، وسط منافسة شرسة منتظرة من جانب غريمه التقليدي الزمالك وبيراميدز الذي دعم صفوفه بشكل قوي وتواجد في المركز الثاني في آخر موسمين.

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