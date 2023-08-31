رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

تعرف على موعد انطلاق مسابقة الدوري المصري 2023-2024

كتب:

شادي ممدوح
11:58 ص | الخميس 31 أغسطس 2023
شكل جديد لمسابقة الدوري الموسم المقبل

شكل جديد لمسابقة الدوري الموسم المقبل

حددت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، موعد بداية مسابقة الدوري المصري للموسم الكروي الجديد 2023-2024، بحيث تنطلق المسابقة في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر المقبل، وفقًا لتصريحات تليفزيونية لثروت سويلم عضو الرابطة.

ويأمل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي في الحفاظ على اللقب، وسط منافسة شرسة منتظرة من جانب غريمه التقليدي الزمالك وبيراميدز الذي دعم صفوفه بشكل قوي وتواجد في المركز الثاني في آخر موسمين.

لمتابعة الخبر كاملا اضغط هنا.

 

اقرأ المزيد:

لعنة الرقم 10 في الأهلي.. ابتسم للخطيب وقائمة الضحايا تنتظر الشحات

الزمالك يستفسر عن موقفه لاعبيه من خوض ودية تونس مع المنتخب

أول تعليق من شقيق زوجة إمام عاشور بعد رحيله عن الزمالك.. هل ينضم للأهلي؟

«الضرائب»: مديونيات نادي الزمالك 1.2 مليار جنيه.. ولا صحة لتخفيضها
بقلم شادي ممدوح