مباحثات بين كوريا الجنوبية واليابان والصين لعقد قمة ثلاثية في 2023

أعلن مسؤول برئاسة كوريا الجنوبية، اليوم الخميس أن كوريا الجنوبية واليابان والصين تجري محادثات لترتيب قمة ثلاثية قبل نهاية العام.

وقال المسؤول للصحفيين إن كبار المسؤولين من الدول الثلاث يخططون للقاء في نهاية سبتمبر لمناقشة قمة ثلاثية محتملة، بحسب وكالة «يونهاب للأنباء».

كوريا الجنوبية الرئاسة الحالية للقمة الثلاثية

وتتولى كوريا الجنوبية الرئاسة الحالية للقمة الثلاثية التي لم تنعقد منذ عام 2019 بسبب الخلافات التاريخية بين كوريا الجنوبية واليابان، وجائحة كوفيد-19.

وكانت كوريا الجنوبية أعلنت في وقت سابق أن انعقاد القمة الثلاثية مع كل من الصين واليابان يتوقف على موقف بكين، مشيرة إلى أنها لن تستجدي أي دولة لعقد هذه القمة.

توترات بين سيول وبكين بسبب تصريحات دبلوماسية

لكن المسؤول الكوري الجنوبي أوضح حينها، أن انعقاد القمة من عدمه يعتمد على موقف الصين، مشيرا إلى أن التوترات بين سيول وبكين ربما يكون لها تأثير على قرار بكين في هذا الشأن.

وتسببت تصريحات السفير الصيني في سيول، شينج هايمينج، في توتر العلاقات بين البلدين، عندما قال إن الندم سيلاحق أولئك الذين يراهنون على خسارة الصين في منافستها للولايات المتحدة الأمريكية، وهي التصريحات التي فسرها البعض بأنها تحذيرا لسيئول من الانحياز إلى الولايات المتحدة الأمريكية.