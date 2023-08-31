جامعة سوهاج تكرم المشاركين في معسكر ريادة الأعمال.. 108 طلاب

كرم الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، المشاركين في معسكر ريادة الأعمال «من فكرة إلى شركة»، وعددهم 108 طلاب وخريجين، الذي استمر على مدار ثلاثة أيام، بنادي ريادة الأعمال التابع لمكاتب التايكو بالجامعة، والممول من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وذلك بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور معتز عطا مدير مكاتب التايكو بالجامعة.

دعم ريادة الأعمال بجامعة سوهاج

وأكد النعماني، حرص إدارة الجامعة على دعم فكر ريادة الأعمال بين الشباب، وتشجيعهم على الابتكار وتحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، إلى جانب دعم واحتضان الشركات الناشئة، التي تسهم بدورها في دعم الاقتصاد المصري، وخطط التنمية الاقتصادية، مشيدًا بدور مكاتب التايكو بالجامعة في تعزز الابتكار وصقل الطلاب بالمهارات الريادية اللازمة، كون الشباب هم أحد أهم مستهدفات التنمية المستدامة.

تفاصيل معسكر ريادة الأعمال

ومن جهته، قال الدكتور خالد عمران، إنّ معسكر ريادة الأعمال تضمن تعريف الطلاب، كيفية العمل داخل مجموعات، وإجراء تحليل شامل للسوق، ومعرفة مصادر التمويل المختلفة والدعم المتاح للشركات الناشئة، إلى جانب مناقشة المشروعات المختلفة للطلاب المشاركين بالمعسكر، مما ساهم في إكسابهم المزيد من الخبرات العملية،

فوز5 شركات بالمعسكر

وأضاف الدكتور معتز عطا مدير مكاتب التايكو بالجامعة، أنّ فعاليات المعسكر، تضمنت تقديم المتدربين عروض نهائية لمقترحات الشركات الناشئة، ثم اختيار الفرق الفائزة بعد منافسة قوية، موضحاً أنه سيتم احتضان المشاريع الناشئة الفائزة وهي 5، من ضمن 14 شركة تقدمت بالمعسكر.