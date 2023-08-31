«الأعلى للإعلام»: دراسات عليا بأكاديمية الفنون للصحفيين والإعلاميين

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تيسير مهمة الراغبين من الصحفيين والإعلاميين للدراسة بالمعهد للحصول على دبلومة النقد الفني أو التذوق الفني كل حسب شهادته الجامعية، وذلك للعام الجامعى 2023/2024.

الدراسة في المعهد العالي

وقال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في بيان له، إنه تلقى خطابا من الدكتورة رانيا يحيى عميد المعهد العالي للنقد الفنى لتيسير مهمة الراغبين من الصحفيين والإعلاميين للدراسة بالمعهد للحصول على دبلومة النقد الفني أو التذوق الفني، وذلك في إطار التعاون بين المجلس ومختلف المؤسسات.

وأبدى جبر ترحيبه بالدعوة والمساهمة فى نجاحها ، بما يخدم الزملاء الراغبين فى الدراسة، موضحا أن آخر موعد للقبول بالمعهد يوم 14/9/2023.

شروط القبول

وأوضح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام شروط القبول، والتي جاءت على النحو التالي: