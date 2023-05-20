«صناعة الحبوب»: تراجع 2500 جنيه في الدقيق.. والطن بـ13 ألفًا

انخفض سعر الدقيق في الأسواق مرة أخرى، حيث بلغ سعر الطن استخراج 72% من 13000 جنيه إلى 13500 جنيه للطن، مقابل 15000 و15500 جنيه للطن، وفقا لما علنته غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات.

وقال عبدالغفار السلامونى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب، إن هناك توفير كميات كبيرة من النخالة الخشنة «خليط الزوائد» بالمطاحن 72‎% «الحر» بسعر 10000 جنية للطن، فضلًا عن توفير مطاحن القطاع العام والخاص التموينية «المنظومة التموينية» النخالة الخشنة بسعر 8000 جنيه للطن، وذلك للأنشطة الزراعية والصناعية والتجارية وتجار الأعلاف والمربين.

أرصدة كبيرة من النخالة الخشنة بكافة المطاحن

ولفت إلى وجود أرصدة كبيرة من النخالة الخشنة بكافة المطاحن على مستوى الجمهورية «حر -ومنظومة تموينية»، مع استمرار تعاقد الهيئة العامة للسلع التموينية على كميات كبيرة من الأقماح المستوردة بصفة منتظمة بالتوازي مع استلام القمح المحلى من المزارعين بسعر 10 آلاف جنيه للطن بعد زيادة سعر الأردب إلى 1500 جنيه.

رصيد من الدقيق لدى المطاحن ورصيد من الأقماح لدى التموين

وأكد السلامونى، على وجود رصيد من الدقيق لدى المطاحن، وأيضا أرصدة كبيرة من الأقماح لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية تكفي لفترات طويلة، مشيرا إلى انه مع استمرارية تداول القمح وزيادة الكميات المعروضة على منصة البورصة المصرية للسلع ، فإنه من المتوقع انخفاض الأسعار مرة أخرى خلال الفترة المقبلة حيث ساهمت البورصة المصرية للسلع في تخفيض أسعار الدقيق استخراج 72 % خلال الأيام الماضية.