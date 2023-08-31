وظائف «الأمم المتحدة للمرأة» في القاهرة.. الشروط والمؤهلات

أعلنت هيئة الأمم المتحدة للمرأة للمساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، توافر فرص عمل في القاهرة، التي تتطلب خبرات ومؤهلات للحصول على الوظائف المتاحة للعمل داخل الجهات التابعة للمنطمة الأممية في مصر.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليوميى التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي، تفاصيل الوظائف المطلوبة للعمل في هيئة الأمم المتحدة للمرأة التي يمكن التقدم لها عبر منصة لينكد إن، على هذا النحو:

وظيفة أخصائي السياسات الإقليمية - إنهاء العنف ضد المرأة

- مطلوب درجة الماجستير أو ما يعادلها في دراسات النوع الاجتماعي، أو الصحة العامة، أو حقوق الإنسان، أو العلاقات الدولية، أو غيرها من مجالات العلوم الاجتماعية.

- يمكن قبول شهادة جامعية من المستوى الأول، بالإضافة إلى سنتين إضافيتين من الخبرة المؤهلة بدلاً من الشهادة الجامعية المتقدمة.

- ما لا يقل عن 7 سنوات من الخبرة المسؤولة تدريجياً في تصميم وإدارة البرامج بشكل مثالي مع بعض الخبرة في البلدان النامية.

- خبرة في البرامج وتحليل السياسات والتخطيط الاستراتيجي.

- الخبرة في العمل مع الأمم المتحدة.

- الخبرة في العمل في الدول العربية.

- مطلوب إتقان اللغة الإنجليزية، معرفة اللغتين العربية والفرنسية.

وظيفة مساعد المشتريات

- يشترط إكمال التعليم الثانوي.

- التدريب المتخصص في مجال المشتريات، أو درجة البكالوريوس (أو ما يعادلها) في إدارة الأعمال أو المجال ذي الصلة.

- شهادة المشتريات من مزود معترف به دوليًا مثل CIPS (المستوى 3).

- مطلوب الاستعداد للحصول على شهادات المشتريات الداخلية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

- ما لا يقل عن 6 سنوات من الخبرة المسؤولة تدريجياً في مجال المشتريات أو الإدارة أو ما يتصل بذلك على المستوى الوطني أو الدولي.

- خبرة في استخدام أجهزة الكمبيوتر وحزم البرامج المكتبية (MS Word وExcel وما إلى ذلك).

- الخبرة في التعامل مع أنظمة الإدارة المستندة إلى الويب، مثل Quantum ERP أو Oracle أو ما شابه ذلك.

- الخبرة مع منظمات الأمم المتحدة أو الهيئات أو المؤسسات الدولية.

- مطلوب إتقان اللغتين الإنجليزية والعربية، والفرنسية.

وظيفة منسق المشروع الوطني

- مطلوب شهادة جامعية من المستوى الأول في الاقتصاد أو إدارة المالية العامة أو الحماية الاجتماعية أو دراسات التنمية أو العلوم الاجتماعية ذات الصلة.

- مطلوب 5 سنوات من الخبرة في مجال إدارة المشاريع والتنسيق وإعداد التقارير.

- مطلوب إظهار الخبرة في إعداد التقارير وتوصيل النتائج وتطوير تخطيط البرامج والمشاريع.

- مطلوب المعرفة السليمة في تمكين المرأة الاقتصادية بين الجنسين.

- يشترط الخبرة في العمل مع الجهات الحكومية.

- يشترط الخبرة في العمل مع كيانات الأمم المتحدة.

- مطلوب لـ الوظيفة الطلاقة في اللغتين العربية والإنجليزية كتابة وتحدثا.