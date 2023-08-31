لطلاب قبلي.. إزاى تشارك في برنامج نشر اللغة الألمانية بصعيد مصر؟

أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الاتصالات منج برنامج نشر اللغة الألمانية في صعيد مصر بالتعاون مع معهد جوته لتعليم الطلاب بمحافظات الصعيد.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، توضح في التقرير التالي تفاصيل برنامج نشر اللغة الألمانية في صعيد مصر، على هذا النحو:

برنامج نشر اللغة الألمانية في صعيد مصر

يستهدف البرنامج طلاب السنة الدراسية الثانية والثالثة والأخيرة بالكليات النظرية في الجامعات بمحافظات صعيد مصر.

- يهدف البرنامج لتزويد الطلاب بمهارات اللغة الألمانية وبناء قاعدة من الكوادر المدربة والمؤهلة في هذه اللغة والحاصلين على شهادات دولية فيها.

- يتضمن البرنامج ربط الخريجين بفرص العمل المتاحة في مراكز الاتصال للدول الناطقة باللغة الألمانية، بمرتب شهري مجزي.

- يهدف البرنامج لرفع كفاءة الخريجين وتأهيل الطلاب للعمل في مجال الخدمات العابرة للحدود، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في صعيد مصر.

- تم بدء تنفيذ المرحلة التجريبية مع جامعة جنوب الوادي لتدريب 100 طالب من طُلاب السنة الدراسية الثانية والثالثة من خلال منحة مُدعمة من قِبَل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا).

معايير القبول في البرنامج

1- طلاب السنه الثانية والثالثة والرابعة من جامعات الصعيد: جامعات بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، جنوب الوادي، الأقصر، وأسوان، من جميع الكليات النظرية .

2- الأولوية للإناث، والذكور لمن ليس له خدمه عسكرية يقبل خريجي الجامعات السابق ذكرها من الكليات النظرية حتى عام 2017 بالشروط التالية:

3- من أنهى الخدمة العسكرية أو معفي من الخدمة (سيتم تقديم أوراق تثبت حالة الخدمة العسكرية للذكور).

4- من هو في الخدمة العسكرية بشرط أن تسمح ظروف تجنيده وتحت مسؤولية الطالب وتعهده بحضور المحاضرات الأسبوعية وأداء المهام المطلوبة على جميع الطلاب التوقيع على إقرار بالالتزام بحضور البرنامج التدريبي والاختبارات، والتي من المتوقع أن تستغرق عامين.

5- يقوم الطلب بدفع نسبة مساهمة بناءً على تقديره في العام الدراسي السابق، على أن يسدد نسبة التحمل قبل كل مستوى.

6- تقوم الهيئة باستعاضة كامل تكلفة التدريب للمتدربين فور انتهائهم من المستوي (B2).

7- المنحة مدعمة من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ايتيدا) التابعة لوزارة الاتصالات بناءً على تقدير العام الدراسي السابق.