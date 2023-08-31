«حماة الوطن» ينظم ندوة عن زراعة أسطح المنازل لتمكين المرأة اقتصاديا

يواصل حزب حماة الوطن فعالياته وأنشطته في المحافظات المختلفة، منها الخدمي والتنموي، والذي يستهدف تمكين المرأة اقتصاديا من خلال المشروعات البسيطة التي تدر دخلا ، وقد تجعلها لا تحتاج إلى مصدر رزق آخر.

ندوة عن «زراعة أسطح المنازل»

ونظمت أمانة محافظة بورسعيد لحزب حماة الوطن ندوة عن «زراعة أسطح المنازل»، ويأتي ذلك استمرارا لمبادرة طاقات الوطن المنتجة لتمكين المرأة اقتصاديا والتي أطلقها حزب حماة الوطن بكافة أنحاء الجمهورية.

ومن ناحية أخرى، نظمت أمانة محافظة الفيوم لحزب حماة الوطن تكريم طلبة الثانوية العامة بالمحافظة، ويأتي ذلك في إطار اهتمام حزب حماة الوطن بالمتفوقين بجميع المراحل التعليمية، واستمرارا للدور المجتمعي لحزب حماة الوطن بكافة محافظات الجمهورية.

دورة تدريبية لتعليم الفتيات الحرف اليدوية

وفي محافظة البحر الأحمر، واصل حزب حماة الوطن تنظيم دورة تدريبية لتعليم الفتيات الحرف اليدوية، ويأتي ذلك استمرارا لمبادرة طاقات الوطن المنتجة لتمكين المرأة اقتصاديا والتي أطلقها حزب حماة الوطن بكافة أنحاء الجمهورية، كما نظم الحزب في محافظة الشرقية حفل تكريم لطلبة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والدبلومات الفنية، وسط حضور جماهيري كبير.