انخفاض أسعار الذهب للمرة الثانية اليوم.. بكم عيار 18؟

تراجعت أسعار الذهب للمرة الثانية اليوم، في بداية التعاملات الصباحية، مقارنًة بأسعار افتتاح التعاملات، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة، وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب، والشعبة العامة للذهب.

وسجل الجرام عيار 21 الأكثر تداولا انخفاضًا بمقدار 5 جنيهات مرة أخرى، إذ وصل سعر الجرام إلى نحو 2200 جنيه، مقابل 2205 جنيهات في بداية التعاملات الصباحية اليوم.

أسعار الذهب اليوم

وجاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة الآن، عند مستوى 2514 جنيها للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وسجل عيار 21 سعر 2200 جنيه، وعيار 18 بسعر 1886 جنيها، بينما سجل الجنيه الذهب 17 ألفًا و600 جنيه.