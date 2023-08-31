«التعليم»: 40 فصلا سابق التجهيز للقضاء على الكثافات في مطروح

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عدد الفصول سابق التجهيز بمطروح، تزامنا مع زيارة الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إلى المحافظة، لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسي 2023-2024.

40 فصل سابقة التجهيز

وأضاف المصدر، أنّ هناك 40 فصلا سابق التجهيز، والهدف منها القضاء على الكثافات والتسرب التعليمي بإدارتي النجيلة والضبعة في مطروح.

وزير التعليم يتفقد فصول سابقة التجهيز

وتفقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، الفصول سابقة التجهيز بمدرسة الضبعة الإعدادية بنات التابعة لإدارة الضبعة التعليمية بمحافظة مطروح، تمهيدا لافتتاحها في بداية العام الدراسي الجديد 2023-2024.

رافق الوزير خلال تفقد المدرسة، الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، واللواء يسري سالم، مساعد الوزير لشؤون الهيئة العامة للأبنية، وعمرو شحاتة، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح، وعدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة.

وخلال تفقده المدرسة، أكد الدكتور رضا حجازي، أهمية الفصول سابقة التجهيز في التغلب على الكثافات الطلابية في المدرسة والمساهمة في تطوير آدائها.