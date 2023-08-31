رئيس «الإسعاف» يوجّه بصرف 1000 جنيه مكافأة للعاملين بالهيئة

أعلن الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، مكافأة مالية تشجيعية بقيمة 1000 جنيه، لجموع العاملين في الهيئة بالأفرع والإدارات التابعة لها بالمحافظات، إيمانا وعرفانا بالجهود الحثيثة التي يبذلها أبناء المنظومة الإسعافية في شتى ربوع مصر وارجائها، وعملهم بلا كلل أو ملل لتلبية الاستغاثات الإسعافية والطبية الطارئة على مدار 24 ساعة متواصلة.

ووجّه رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، بصرف المكافأة بالتزامن مع حلول الذكرى العطرة للمولد النبوي الشريف أعاده الله على مصر قيادة وشعبا بالخير واليمن والبركات.

صرف المكافأة مع مرتبات شهر سبتمبر

وتابعت الهيئة، أنّه جار العمل على صرف المكافأة بالتزامن مع صرف مرتبات شهر سبتمبر.