ميناء دمياط يكشف رصيد القمح بصومعة الحبوب والغلال

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 10 سفن، بينما غادرت 11 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 40382 طن تشمل 12100 طن علف بنجر و6689 طن رمل و8001 أطنان يوريا و13592 طن بضائع متنوعة.

عدد الحاويات الوارد

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 31978 طن تشمل 4325 طن خردة و3994 طن زيت طعام و613 طن أبلاكاش و3715 طن حديد و15331 طن ذرة و4000 طن قمح، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 854 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 346 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3066 حاوية مكافئة.

رصيد صومعة الحبوب

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 84108 أطنان، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 192562 طنًا، كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 2475 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5072 شاحنة.