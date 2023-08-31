إنشاء جناح لذوي الهمم بـ«آداب المنصورة».. يفتتح العام المقبل

تستضيف جامعة المنصورة، عددا كبيرا من ذوي الهمم لممارسة حقهم في التعلم مع توفير كافة الاحتياجات الخاصة بهم، وتذليل العقبات أمامهم من ضمن توجيهات الدولة بدعمهم حتى ينخرطوا داخل المجتمع، إذ يبلغ عددهم 180 طالبا وطالبة على مستوى الجامعة، وكانت كلية الآداب لها النصيب الأكبر في استضافتهم بعدد 136 طالبا وطالبة.

إنشاء جناح خاص لذوي الهمم في كلية الآداب جامعة المنصورة

وقال الدكتور محمود سليمان الجعيدي، عميد كلية الآداب جامعة المنصورة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه سيجري افتتاح جناح خاص لذوي الهمم خلال العام المقبل، ويجري تجهيزه الآن من حيث وجود كافة الإعدادات الخاصة بذوي الهمم، وسيكون هناك دورات مياه خاصة بهم وأجهزة مخصصة مثل الكمبيوتر وبرايل الخاص بالمكفوفين، وكتب مخصصة لهم، وذلك في الطابق الأول، لتيسير سهولة الحركة داخل الكلية، فضلا عن إنشاء ممرات خاصة.

مبادرة اصنع مستقبلك لتأهيل ذوي الهمم في جامعة المنصورة

وأضافت الدكتورة نيفين عبد الخالق مدير مركز الأشخاص لذوي الإعاقة بجامعة المنصورة، أن الجامعة تسعى للعناية بالأشخاص ذوي الهمم، إذ جرى تنظيم احتفالية بمناسبة تخرج طلاب وطالبات ذوي الهمم المتفوقين وتكريمهم.

وكلية الآداب بها أكبر عدد من ذوي الهمم بنسبة 75%، وستُقام العديد من المبادرات المخصصة لهم في مركز الأشخاص لذوي الإعاقة بالجامعة في الفترة المقبلة، بعنوان «اصنع مستقبلك»، وهي عبارة عن منح مخصصة لهم مثل تعلم برامج الوورد على أجهزة الحاسب الآلي وريادة أعمال مشروعات صغيرة، واللغة الإنجليزية لتأهيلهم للسفر إلى خارج البلاد.

وتابعت الدكتورة شيريهان الليثي، رئيس قسم الاحتياجات الخاصة بكلية الآداب جامعة المنصورة، أنها عندما استلمت القسم في البداية، لم يكن فيه إلا 40 طالبا وطالبة فقط ومن المنتظر أن يصل عدد الطلاب إلى 136، وذلك في إطار دعم الرئيس السيسي والقيادة السياسية لمتحدي الإعاقة.