نائب رئيس «السكة الحديد»: محطة بشتيل بالجيزة منطقة واعدة للاستثمار 

قال المهندس أحمد زين، نائب مجلس إدارة السكة الحديد لقطاع الخدمات المشتركة، إن محطة سكك حديد صعيد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة مشروع استثماري واعد، مؤكداً أن المحطة خلقت مجتمعا تنمويا بالكامل في منطقة بشتيل سواء من خلال وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، أو المولات التجارية الاستثمارية التي توفر العديد من فرص العمل.

دراسات بيئية متعددة للمشروع

وأضاف المهندس أحمد زين لـ«الوطن»، أنه تم إجراء دراسات بيئية متعددة للمشروع، مؤكداً أن محطة سكك حديد صعيد مصر، تسع 250 ألف راكب يومياً بجانب المجمع السكني الجديد المقرر إنشاؤه بجانبها وهو ما يخلق فرص تنموية مختلفة، وترتبط بعدد من المحاور الطرق الجديدة: «منطقة واعدة للاستثمار».

وأكد أن المحطة طبقت جميع المعايير العالمية في الإنشاء وأكواد الإتاحة الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، موضحاً أنها مزودة بنظم إلكترونية حديثة لتحقيق أعلى معايير الأمان والجودة المطلوبة.

ونوه إلى أن محطة سكك حديد صعيد مصر، من أكبر محطات السكك الحديدية في مصر، وقاربت على الانتهاء من جميع الأعمال المتعلقة بعملية التشغيل، موضحاً أنه تم تنفيذها بأيادي مصرية خالصة.