افتتاح 3 مراكز جديدة لخدمة العملاء في قطاع كهرباء بني سويف

التقى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم، المهندس أحمد قرني رئيس قطاع توزيع كهرباء بني سويف، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بخدمات الكهرباء والإنارة بنطاق مراكز ومدن المحافظة، وخطة القطاع في مجال التوسع في إنشاء مراكز خدمة العملاء، للتيسير على المواطينن في الحصول على الخدمات المقدمة في القطاع، بجانب متابعة تنفيذ خطة تخفيف الأحمال ضمن خطة الحكومة بترشيد الاستهلاك.

افتتاح 3 مراكز خدمة عملاء بقطاع كهرباء بني سويف

وتضمن التقرير الذي عرضه رئيس القطاع، الإشارة إلى افتتاح 3 مراكز جديدة لخدمة العملاء، المركز الأول بشارع عبد السلام عارف بسعة 12 شباك خدمة، بجانب مركز خدمة عملاء لأهالي مركز بني سويف الكائن بشارع أحمد عرابي أمام نادي المعلمين بسعة 8 شباك خدمة، علاوة على مركز ثالث لخدمة سكان شرق النيل بجوار جهاز مدينة بني سويف الجديدة بسعة 6 شباك خدمة، فيما يجرى العمل حالياً في إنشاء مركز لخدمة العملاء بمدينة سمسطا بسعة 10 شباك خدمة.

مراكز خدمة العملاء بشركة الكهرباء في بني سويف

وتقدم المراكز جميع الخدمات للمواطنين الخاصة بالشركة وعددها 26 خدمة ( خدمات الشباك الواحد)، بجانب شحن العدادات مسبقة الدفع، حيث تسهم المراكز الجديدة في تقليل الشحن الخارجي للعدادات وتلافي السلبيات وبعض المشاكل التي تظهر نتيجة الشحن من المنافذ والشركات الخارجية، وبالتالي يقلل لجوء المواطنين لفصل العدادات حتى يتمكنوا من الإنارة نتيجة فصل العداد، وبالتالي تجنب التعرض للمساءلة القانونية.