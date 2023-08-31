القبض على 5 هاربين من أحكام قضائية.. أحدهم تجاوزت عقوبته الحبس 118 عاما

تمكن قطاع الأمن العام من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة، هارب من تنفيذ 118 حُكما، بإجمالى مدد حبس بلغت 70 سنة وكفالات مالية، كما تم أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة مطوبس بكفر الشيخ، هارب من تنفيذ 74 حُكم حبس بإجمالى مدد حبس بلغت 25 سنة وكفالات مالية.

وفي سوهاج تم ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة منشأة سوهاج، هارب من تنفيذ 74 حُكم حبس، بإجمالى مدد حبس بلغت 23 سنة وكفالات مالية.

كما تم ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، هارب من تنفيذ عدد 5 جنايات بتهم تعدى على أراض آثرية، بإجمالى مدد حبس بلغت 23 سنة، وغرامات مالية، وتم ضبط أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الإسكندرية، هارب من تنفيذ 33 قضية شيكات، بإجمالي مدد حبس بلغت 51 سنة وغرامات مالية.

وبمواجهة المتهمين بالأحكام الصادرة ضدهم، أقروا بصحتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.