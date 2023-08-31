رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

القبض على 5 هاربين من أحكام قضائية.. أحدهم تجاوزت عقوبته الحبس 118 عاما

كتب:

محمد بركات
02:24 م | الخميس 31 أغسطس 2023
الداخلية

الداخلية

تمكن قطاع الأمن العام من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة، هارب من تنفيذ 118 حُكما، بإجمالى مدد حبس بلغت 70 سنة وكفالات مالية، كما تم أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة مطوبس بكفر الشيخ، هارب من تنفيذ 74 حُكم حبس بإجمالى مدد حبس بلغت 25 سنة وكفالات مالية.

وفي سوهاج تم ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة منشأة سوهاج، هارب من تنفيذ 74 حُكم حبس، بإجمالى مدد حبس بلغت 23 سنة وكفالات مالية.

كما تم ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، هارب من تنفيذ عدد 5 جنايات بتهم تعدى على أراض آثرية، بإجمالى مدد حبس بلغت 23 سنة، وغرامات مالية، وتم ضبط أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الإسكندرية، هارب من تنفيذ 33 قضية شيكات، بإجمالي مدد حبس بلغت 51 سنة وغرامات مالية.

وبمواجهة المتهمين بالأحكام الصادرة ضدهم، أقروا بصحتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

«الداخلية»: القبض على المتهم بقتل زميله في مدينة نصر

«الداخلية»: ضبط المتهمين بالسطو على شركة في الطالبية

«الداخلية»: ضبط 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار في مصر القديمة

«الداخلية»: تحرير 243 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق

وزير الداخلية يأمر بإبعاد 5 أفراد إلى خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

«الداخلية»: ضبط سيدة بتهمة سرقة كنز ذهبي من شقة أقارب زوجها بالقاهرة
بقلم محمد بركات