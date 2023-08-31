رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

ضبط شخصين بتهمة سرقة اللوحات الإرشادية من الطرق العامة في الجيزة

كتب:

محمد بركات
02:32 م | الخميس 31 أغسطس 2023
الداخلية

الداخلية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة، من ضبط عناصر تشكيل عصابي يضم شخصين لهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة الوراق، تخصص نشاطهما الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة اللوحات الإرشادية وأعمدة تثبيتها من الطرق العامة، باستخدام منشار حديدي تم ضبطه، وبحوزتهما لوحة إرشادية و11 عارضة حديدية.

وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

«الداخلية»: القبض على المتهم بقتل زميله في مدينة نصر

«الداخلية»: ضبط المتهمين بالسطو على شركة في الطالبية

«الداخلية»: ضبط 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار في مصر القديمة

«الداخلية»: تحرير 243 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق

وزير الداخلية يأمر بإبعاد 5 أفراد إلى خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

«الداخلية»: ضبط سيدة بتهمة سرقة كنز ذهبي من شقة أقارب زوجها بالقاهرة
بقلم محمد بركات