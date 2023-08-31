ضبط شخصين بتهمة سرقة اللوحات الإرشادية من الطرق العامة في الجيزة

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة، من ضبط عناصر تشكيل عصابي يضم شخصين لهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة الوراق، تخصص نشاطهما الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة اللوحات الإرشادية وأعمدة تثبيتها من الطرق العامة، باستخدام منشار حديدي تم ضبطه، وبحوزتهما لوحة إرشادية و11 عارضة حديدية.

وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.