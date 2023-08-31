كيف تحصل على 37 ألف جنيه من أعلى شهادة في بنك الإمارات دبي؟

يوفر بنك الإمارات دبي الوطني، عدد من شهادات الادخار من بينهم شهادة ادخار مدتها 3 سنوات بعائد ثابت طوال المدة ودوريات صرف متنوعة يمكن العميل الاختيار المناسب له، وذلك بحسب جدول أسعار العائد للبنك.

وتعتبر شهادة ادخار 3 سنوات الثابتة هي أعلى الشهادات في بنك الإمارات دبي الوطني، وتضاف الفائدة شهرياً أو ربع سنوياً أو سنوياً، إذ أن هناك فائدة سنوياً، تضاف الفائدة شهريًا.

شهادة ادخار في بنك الإمارات دبي

والفائدة 18.25% سنويًا، تضاف الفائدة ربع سنويًا، و18.50% سنوياً، تضاف الفائدة سنويًا، ويكون الحد الأدنى لإصدار الشهادة 100 ألف جنيه مصري بدون حد أقصى، بحسب بنك الإمارات دبي الوطني.

ولا يمكن استرداد شهادة ادخار بنك الإمارات دبي الوطني قبل 6 أشهر من تاريخ الإصدار.

كيف تحصل على 37 ألف جنيه؟

وعلى سبيل المثال صاحب مبلغ 200 ألف جنيه، يمكن أن يحصل من العائد الذي يكون 18.50% سنويًا وتصرف الفائدة سنويًا، على قيمة بإجمالي نحو 37 ألف سنويًا.