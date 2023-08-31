مصرع طفل سقط من أعلى نخلة في شبين القناطر

لقي طفل مصرعه، إثر سقوطه من أعلى نخلة في شبين القناطر، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

مصرع طالب سقط من أعلى نخلة

تلقى مأمور مركز شرطة شبين القناطر، إشارة من مستشفى شبين القناطر العام بوصول طفل يدعى «ي. م»، 15 سنة، جثة هامدة إثر سقوطة من علو، وجرى إخطار اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، وانتقلت قوة من أمنية من مباحث مركز شرطة شبين القناطر.

تفاصيل مصرع طالب

وتوصلت التحريات إلى أن المتوفى صعد على نخلة، بإحدى قرى دائرة المركز لحصد ثمار البلح، واختل توزانه وسقط على الأرض وتوفى في الحال.