«Happening» يفوز بجائزة الأسد الذهبي بفينيسيا وبينلوبي كروز أفضل ممثلة

أعلنت لجنة تحكيم المسابقة الرسمية بالدورة 78 من مهرجان فينيسيا السينمائي، برئاسة المخرج الكوري الجنوبي بونج جون هو، جوائز المسابقة الرسمية للمهرجان، والتي جاءت كالتالي:

حصل فيلم Il Buco على جائزة لجنة التحكيم الخاصة للمخرج الإيطالي ميكيلانجيلو فرامارتينو.

جوائز مهرجان فينيسيا

وعن باقي جوائز مهرجان فينيسيا، جاءت كالتالي:

- جائزة مارسيلو ماستروياني لأفضل ممثل صاعد إلى فيليبو سكوتي عن دوره في فيلم The Hand of God إخراج الإيطالي باولو سورينتينو.

- حصلت الأمريكية ماجي جيلنهال على جائزة أفضل سيناريو عن فيلم The Lost Daughter.

- ذهبت جائزة أفضل ممثل للفلبيني جون أرسيلا عن دوره في فيلم On the Job The Missing 8.

- حصلت النجمة العالمية بينلوبي كروز على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم Parallel.

جوائز لجنة التحكيم

- حصلت المخرجة جين كامبيون على جائزة الإخراج عن فيلمها Power of the Dog.

- ذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم The Hand of God إخراج باولو سورينتينو.

- ذهبت جائزة الأسد الذهبي لأفضل فيلم لـ Happening إخراج الفرنسية من أصل لبناني أودري ديوان.