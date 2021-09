الإيطالي روبيرتو بينيني بعد حصوله على الأسد الذهبي: «أستحق قطة صغيرة»

حصل الممثل الإيطالي الكبير روبيرتو بينيني، على جائزة الأسد الذهبي، في حفل افتتاح الدورة 78 من مهرجان فينيسيا السينمائي.

وعبر روبيرتو بينيني، عن سعادته بالجائزة، خلال كلمته التي ألقاها على المسرح قائلا: «الأسد الذهبي هو جائزة تتجاوز الشعور، أشعر الآن بإحساس هائل بالحب والامتنان تجاهكم جميعًا»، وتابع ساخرا: «لقد استحققت قطة صغيرة، لكن الأسد الذهبي لإنجاز مدى الحياة، هنا في البندقية، هو أفضل جائزة يمكن أن أتمناها».

روبيرتو بينيني يهدي الأسد الذهبي لزوجته نيكوليتا براشي في افتتاح مهرجان فينيسيا

وأهدى الممثل الإيطالي الجائزة لزوجته الممثلة والمنتجة نيكوليتا براشي، قائلا:«لا أريد حتى أن أهدي هذه الجائزة لـ نيكوليتا، لأن الجائزة لها، نيكوليتا.. أعرف طريقة واحدة فقط لقياس الوقت معك وبدونك».

وقبل حصوله على الجائزة، جرى عرض مقطع في القاعة مع بعض المشاهد من أفلامه، من «Nothing Left to Do but Cry» وفيلم «Pinocchio»، بالإضافة إلى مشاهد من فيلم «Life Is Beautiful»، الذي حصل على جائزئي أوسكار عن فئة أفضل فيلم أجنبي، بالإضافة إلى جائزة أوسكار أفضل ممثل لـ «بينيني».

وفي تقديمه قالت عنه المخرجة الأسترالية جين كامبيون، «في هذا الوقت الصعب بالنسبة لصانعي الأفلام وللناس في جميع أنحاء العالم وكذلك هنا في إيطاليا، هناك حاجة إلى روبيرتو بينيني إنه عبقري كوميدي يتمتع بقلب وإخلاص يمكنه أن يجسد الفرح».

وأضافت: «من فضلكم جميعًا في المهرجان كونوا مستعدين للوقوع في الحب، إن لم يكن مع شخص آخر، فعندئذ مع روبيرتو بينيني، وبغض النظر عن أي شيء ويرجى معرفة أن الحياة جميلة لأن بوب أثبت ذلك»، وذلك في إشارة إلى فيلمه «Life Is Beautiful» الذي حصل عن أداءه فيه على جائزة أوسكار أفضل ممثل.

ومن المقرر أن تحصل الممثلة الأمريكية جيمي لي كورتيس على جائزة الأسد الذهبي، لإنجاز العمر خلال حفل افتتاح المهرجان.