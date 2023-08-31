لجنة المعاشات بنقابة الصحفيين تدعو أعضاءها للاجتماع الشهري الأربعاء المقبل

دعت لجنة المعاشات بنقابة الصحفيين، أعضاءها من مختلف الأجيال لاجتماعها الشهري الثاني الأربعاء المُقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً، وذلك لمناقشة جدول أعمال اللجنة بحضور الأعضاء، للاستماع إلى مقترحاتهم.

جدول أعمال لجنة المعاشات

وقال أيمن عبد المجيد، رئيس لجنة المعاشات، في بيان، إن اللجنة سوف تناقش عددا من الأمور منها: مناقشة المتحقق من استراتيجية العمل خلال الشهر المنقضي، وضمانات استمراره، بالإضافة إلى الاتفاق على وضع الآليات التنفيذية لغير المتحقق من بنود الاستراتيجية، ومن المقرر الاستماع إلى المقترحات الجديدة، ومناقشتها.

وأضاف «عبد المجيد»، أنه من ضمن جدول الأعمال المقترح سوف يتم مناقشة ما يستجد من أعمال، مضيفا أن اللجنة تعقد اجتماعها الدوري الأربعاء الأول من كل شهر، فيما تعقد صالون «تواصل الأجيال» الأربعاء الثاني من كل شهر، يليه حفل عيد الميلاد الجماعي، شهريًا.

زيادة معاش الصحفيين

وفي سياق متصل، كان قرر مجلس نقابة الصحفيين، في اجتماعه السابق، زيادة معاش النقابة بواقع 500 جنيه ليصبح 3 آلاف جنيه، على أن تطبق هذه الزيادة بدءًا من السنة المالية الحالية.