«الصحفيين»: بدء العمل في مكتب التأمينات بمقر النقابة من الغد

أعلنت نقابة الصحفيين، بدء عمل مكتب التأمينات في النقابة غدا، من خلال فريق من التأمينات، لتقديم استشارات حول الأوضاع التأمينية للزملاء، كما يقدّم المكتب خدمات الاستعلام العام وطباعة برنت التأمينات خلال الشهر الأول من بداية عمله، وسبل فتح الملفات التأمينية للزملاء المتوقفة تأميناتهم.

مكتب تأمينات نقابة الصحفيين

ويتولى فريق التأمينات تدريب عدد من موظفي النقابة لاستمرار تقديم الخدمة بشكل دائم بعد انتهاء مدة انتدابهم للنقابة، وذلك بناء على ما تم الاتفاق عليه، خلال اللقاء الذي ضمّ خالد البلشي، نقيب الصحفيين، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات، يوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023.

ويقدّم الفريق المنتدب للعمل في المكتب، إرشادات للزملاء بشأن سبل فتح ملفاتهم التأمينية من خلال المكاتب التابع لها سكنهم تنفيذًا لقانون التأمينات الجديد.

وقال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إنّ الزملاء الراغبين في فتح ملفاتهم التأمينية سيكون من حقهم إعادة التأمين على أنفسهم بحد أدنى 1700 جنيه وبحد أقصى يصل إلى 10 آلاف جنيه مقابل سداد حصة تبلغ 21% من الأجر التأميني.

من ناحية أخرى، خاطبت نقابة الصحفيين الهيئة القومية للتأمينات، بتفعيل الخاتم التأميني للمكتب، وإعطاء صلاحيات للعاملين به، ما يتيح لهم فتح الملفات التأمينية مباشرة من داخل النقابة، على أن يتم ذلك في أقرب فرصة ممكنة.

تأمينات الصحفيين

وكان اللواء جمال عوض، أكد خلال لقائه بنقيب الصحفيين، أنّه يحق لأصحاب المدد التأمينية السابقة في ضم المدد التأمينية السابقة لهم، وأنّ الصحفي المؤمّن عليه لمدة عشر سنوات أو أكثر يحق له شراء مدة تأمينية مماثلة للمدة الفعلية، كما يمكن ضم المدد التأمينية السابقة والاستفادة بالمزايا التي يكفلها القانون.

وأكد رئيس الهيئة، أنّ القانون يكفل للمؤمن عليهم تسوية الموقف التأميني لمن بلغ سن الستين للحصول على المعاش القانوني، حال استمرار التأمين عليه دون النظر إلى مديونية الجهة التابع لها التأمين.

من ناحية أخرى، خاطبت نقابة الصحفيين، الهيئة القومية للتأمينات، بتفعيل الخاتم التأميني للمكتب، وإعطاء صلاحيات للعاملين به، ما يتيح لهم فتح الملفات التأمينية مباشرة من داخل النقابة على أن يتم ذلك في أقرب فرصة ممكنة.