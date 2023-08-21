«الصحفيين» تدعو الحاجزين بمشروع إسكان حدائق أكتوبر لاجتماع الثلاثاء المقبل

دعا مجلس نقابة الصحفيين، الزملاء الحاجزين بمشروع مدينة الصحفيين بالسادس من أكتوبر، لحضور اجتماع مع مجلس النقابة، في تمام الساعة السادسة مساء الثلاثاء، 22 أغسطس 2023، لمناقشة آخر مستجدات مشروع مدينة الصحفيين.

اجتماع لجنة إسكان الصحفيين

وكان عبد الرؤوف خليفة، رئيس لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين، وجه الدعوة إلى الزملاء الحاجزين بمشروع مدينة الصحفيين بحدائق أكتوبر، للقاء عاجل، يوم الثلاثاء 25 أغسطس الجاري، الساعة السادسة والنصف مساء، ببهو كافتيريا النقابة بالطابق الثامن، وتنول الاجتماع حوارا بين الزملاء حول مستقبل إقامة المشروع وخروجه للنور في أسرع وقت.

وقال خليفة، في دعوته للزملاء الحاجزين في المشروع، «أريد حضور أكبر عدد ممكن من الزملاء الحاجزين، كون هذا اللقاء سيتحدد على إثره خطوات البدء في التنفيذ، وقبل انقضاء مهلة الوقت المحددة من هيئة المجتمعات العمرانية، لسداد قيمة الدفعة المالية المقدمة».

بدء عمل مكتب التأمينات

وفي سياق متصل، سيتم بدء عمل مكتب التأمينات في النقابة، اليوم الاثنين، من خلال فريق من التأمينات، لتقديم استشارات حول الأوضاع التأمينية للزملاء، بالإضافة إلى خدمات الاستعلام العام وطباعة برنت التأمينات، خلال الشهر الأول من بداية عمله، وسبل فتح الملفات التأمينية للزملاء المتوقفة تأميناتهم.