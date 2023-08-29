«الصحفيين»: فتح باب الحجز لـ50 وحدة سكنية بمدينتي.. والمتر بـ25 ألف جنيه

أعلنت نقابة الصحفيين، فتح باب الحجز لـ50 وحدة سكنية بمدينتي، اعتبارًا من السبت 2/9/2023م ولمدة 8 أيام تنتهي يوم الأحد 10/9/2023م، علمًا بأن متوسط سعر المتر يتراوح من (21000 إلى 25000 جنيه) حسب مساحة كل وحدة، ونسبة التميز ويضاف إلى ذلك اشتراك النادي ووديعة الصيانة.

أماكن الوحدات

وأوضحت الصحفيين، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن تقع الوحدات المخصصة بمجموعات (70-84-103-114-124-125-15) بمساحات تتراوح (70م2، 90م2، 100م2، 130م2، 150م2، 160م2، 180م2، 190م2 وحتى 200م2) وبأدوار مختلفة.

وأشارت النقابة، إلى أنه يتم تسديد 25% من إجمالي قيمة الوحدة كمقدم حجز + 1% من قيمة الوحدة (مجلس أمناء) + 0.5% مصاريف إدارية، على أن يُقسط الباقي على سبعة أقساط سنوية محمّلة بالأعباء البنكية (سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي + 2% وزارة المالية + 0.5% مصاريف تحصيل) وذلك من تاريخ استلام الوحدة، وتقدم شيكات آجلة بقيمة الأقساط قبل التعاقد، يبدأ التقديم يوم السبت القادم بمركز الخدمات بالدور الأول بالنقابة.

شروط حجز الوحدات

وأضافت أن شروط الحجز شملت ألا يكون العضو قد حصل على وحدات من النقابة من قبل، وستُجرى قرعة علنية إذا زاد عدد الراغبين في الحجز بعد استبعاد مَن سبق استفادته عن عدد الوحدات المعلن عنها، لتبدأ بعدها إجراءات سداد مقدم الحجز.