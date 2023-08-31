حالة الطقس غدا.. انخفاض طفيف في درجات الحرارة وشبورة مائية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان اليوم، تسجيل انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء؛ ليسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس غدا

وأضاف الخبراء بشأن حالة الطقس غدا أنّها ستكون معتدلة الحرارة رطبة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائلة للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مؤكدين وجود ارتفاع في نسب الرطوبة، ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

وتابعت الأرصاد بأنّ البلاد ستشهد شبورة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

كما تشهد البلاد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متطعة.

درجات الحرارة غدا

- القاهرة: 34 - 39.

- العاصمة الإدارية: 34-37.

- بنها: 34 - 37.

- دمنهور: 34 - 37.

- وادي النطرون: 36 - 39.

- كفر الشيخ 34 - 37

- المنصورة 34 - 37

- الزقازيق 36 - 39

- شبين الكوم 34 - 36

- طنطا 34 - 36

- دمياط 33 - 36

- بورسعيد 32 - 35

- الإسماعيلية 36 - 38

- السويس 37- 38

- العريش 33 - 36

- رفح 32 - 35

- رأس سدر 48- 41

- نخل 37- 39

- كاترين 35 - 37

- الطور 39 -41

- طابا 37 - 39

- شرم الشيخ 40- 43

- الإسكندرية 31 - 34

- العلمين الجديدة 30 - 33

- مطروح 30 - 33

- السلوم 30 - 33

- سيوة 38 - 40

- رأس غارب 40- 43

- الغردقة 41 - 44

- سفاجا 40 - 43

- مرسى علم 40- 43

- شلاتين 38 - 41

- حلايب 34 - 37

- أبو رماد 34 - 37

- رأس حدربة 35 - 38

- الفيوم 36 - 38

- بني سويف 37 - 39

- المنيا 37 - 39