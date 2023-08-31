هل اليوم آخر الموجة الحارة؟.. «الأرصاد» توضح موعد الانخفاض

شهدت البلاد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة خلال الأيام الماضية وهو ما دفع الكثير للتساؤل حول موعد عودتها لمعدلاتها الطبيعية وموعد انتهاء منخفض الهند الموسمي الذي تسبب في ارتفاعها.

وبحسب خبراء هيئة الأرصاد الجوية، فإن غدا الجمعة 1 سبتمبر بداية الانخفاض الطفيف والتدريجي في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بالإضافة لاستمرار الارتفاع في نسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم خلال الفترة المقبلة.

وتكون حالة الطقس بداية من غدا الجمعة وحتى الثلاثاء المقبل طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتشهد البلاد خلال الفترة المقبلة بداية من غدا نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة مع استمرار الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القنة ووسط سيناء.

درجات الحرارة غدا

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى غدا على القاهرة والوجه البحري 34 والمحسوسة 37 درجة مئوية، السواحل الشمالية العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية، جنوب سيناء العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة درجة مئوية، وشمال الصعيد العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية، وجنوب الصعيد العظمى 45 والمحسوسة 46 درجة مئوية.