«الأرصاد»: طقس حار على السواحل الشمالية.. والعظمى في القاهرة 36

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد مستمرة في ارتفاع قيم الحرارة، مشيرةً إلى أنّ اليوم سيشهد ارتفاعًا مؤقتًا، حيث ستكون العظمى على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية في الظل بسبب التأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي مع كتل هوائية معظمها قادم من البحر المتوسط محملة بكميات كبيرة من بخار الماء.

نتأثر بامتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا

وأضافت غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، أنّنا نتأثر بامتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما يؤدي إلى حبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض وتزداد فترات سطوع أشعة الشمس.

طقس شديدة الحرارة رطب على القاهرة الكبرى

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأنّ الطقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، والطقس حار رطب على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط والسواحل الشمالية نهارا.