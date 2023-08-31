لينك تسجيل الرغبات المرحلة الثالثة 2023.. اعرف الكليات المتاحة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن لينك تسجيل الرغبات المرحلة الثالثة 2023، للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2022- 2023، ويرغبون في الإلتحاق بالكليات والمعاهد للعام الدراسي الجامعي 2023- 2024، وذلك وفقا للحدود الدنيا التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، بحد أدنى 205 درجات للشعبة العلمية و205 درجات للشعبة الأدبية.

لينك تسجيل الرغبات المرحلة الثالثة 2023

وكشفت وزراة التعليم العالي والبحث العلمي، عن لينك تسجيل الرغبات المرحلة الثالثة 2023، لاختيار الكليات والمعاهد المتاحة عبر موقع التنسيق الإلكتروني من خلال هذا الضغط هنـــــــا.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم فتح لينك تسجيل الرغبات المرحلة الثالثة 2023، للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2023، وكذلك المُتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتسجيل رغباتهم، وذلك في الفترة من اليوم الأربعاء الموافق 30 أغسطس حتى الجمعة 1 سبتمبر.

الكليات المتاحة لتسجيل الرغبات المرحلة الثالثة 2023

وأعلنت أن الكليات المتاحة لتسجيل الرغبات المرحلة الثالثة 2023، وهي كالآتي:

- كليات التربية النوعية.

- كليات التربية الموسيقية.

- كليات التربية الرياضية.

- كليات الحقوق.

- كليات التربية الفنية.

- كليات الآداب.

- المعاهد الفنية التجارية.

- المعاهد الصناعية.

- كليات الخدمة الاجتماعية.

- معاهد الخدمة الاجتماعية.

- معاهد نظم المعلومات.

- السياحة والفنادق.