لطلاب علمي.. مؤشرات تنسيق كليات الحقوق في المرحلة الثالثة

يتطلع الكثير من الطلاب إلى معرفة مؤشرات تنسيق كليات الحقوق في المرحلة الثالثة للشعبة العلمية، خاصة الحاصلين على أقل من الحد الأدنى في المرحلة الثانية وهي 60%.

مؤشرات تنسيق كليات الحقوق في المرحلة الثالثة للشعبة العلمية

ويستعرض التقرير مؤشرات تنسيق كليات الحقوق بتنسيق المرحلة الثالثة للشعبة العلمية، خاصة بعد تقارب تنسيق المرحلة الأولى والثانية هذا العام مع العام الماضي، ما يجعل المؤشرات للشعبة العلمية كالتالي:

- حقوق انتساب موجه أسيوط: 245.0 درجة.

- حقوق انتساب موجه حلوان: 244.0 درجة.

- حقوق انتساب موجه أسوان: 244.0 درجة.

- حقوق انتساب موجه بنها: 244.0.

- حقوق انتساب موجه طنطا: 244.0.

- حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم: 243.0.

- حقوق انتساب موجه المنصورة: 243.0.

- حقوق انتساب موجه مدينة السادات: 242.0.

التقديم لكليات الحقوق في المرحلة الثالثة

ويمكن لطلاب الثانوية العامة 2023 للشعبة العلمية سواء العلمي علوم أو علمي رياضة، من خلال رابط تنسيق الجامعات والمعاهد المصرية، من هنا، إذ يجري التقديم وكتابة الرغبات الخاصة بالطلاب واختيار كليات الحقوق المتاحة في التنسيق.

أوراق التقديم لكليات الحقوق في تنسيق المرحلة الثالثة

وحددت الوزارة عدة أوراق خاصة للتقديم في كليات الحقوق بعد انتهاء تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات والمعاهد وهي:

- طباعة بطاقة الترشيح من موقع التنسيق الإلكتروني عقب ظهور النتيجة.

- أصل شهادة الميلاد.

- أصل شهادة الثانوية العامة.

- 8 صور شخصية للطالب أو الطالبة

- صورة بطاقة الطالب الشخصية أو ولي الأمر.

- استيفاء استمارة بيانات الطالب.

- نموذج (2) جند للطلاب الذكور.

- إحضار «دوسيه» لوضع الأوراق داخله للحفاظ عليها.

- تقديم نموذج الكشف الطبي معتمد من الإدارة الطبية بالجامعة.

- إيصال دفع المصاريف.