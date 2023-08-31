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ارتفاع قياسي في مؤشرات البورصة.. ومكاسب السوق تصل لـ3 مليارات جنيه

كتب:

وليد عبد السلام
03:38 م | الخميس 31 أغسطس 2023
البورصة المصرية

البورصة المصرية

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم، آخر جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعي قياسي لتواصل تحقيق مستويات تاريخية، وسط مكاسب سوقية بلغت 3 مليارات جنيه، وصعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.3%، في ختام التعاملات ليغلق عند مستوى 18873.82 نقطة، وهو أعلى مستوى للمؤشر على الإطلاق.

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI»، بنسبة 0.44%، ليغلق عند مستوى 3829.51 نقطة، وفقًا لآخر أخبار البورصة المصرية.

مؤشرات البورصة.. «إيجي إكس 100» يرتفع 0.22%

 وأظهرت أخبار البورصة المصرية، صعود مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.22% في ختام التعاملات مغلقًا عند مستوى 5597.8 نقطة.

مؤشرات البورصة المصرية

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية بنهاية تعاملات جلسة منتصف الأسبوع، نحو 3.3 مليار جنيه، من خلال التداول على 1.08 مليون سهم، عبر تنفيذ 82.076 ألف صفقة، فيما سجل رأس المال السوقي للبورصة المصرية مكاسب 3 مليارات جنيه، مغلقًا عند مستوى 1.276 مليار جنيه في ختام تعاملات الجلسة، وفقًا لآخر أخبار البورصة المصرية.

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بقلم وليد عبد السلام