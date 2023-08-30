أهم الأحداث الاقتصادية خلال يوم واحد.. مكاسب في البورصة وتراجع الذهب

شهد الاقتصاد المصري مجموعة من الأحداث والأخبار، يوم الثلاثاء 29-8-2023، أبرزها الإفراج عن السلع من الموانئ وتراجع أسعار الذهب، بالإضافة إلى استمرار البورصة المصرية في تحقيق مستويات تاريخية.

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، أهم الأحداث الاقتصادية خلال أمس الثلاثاء 28 -8-2023.

الإفراج عن السلع من الموانئ

عرض وزير المالية تقريراً مفصلاً عن مؤشرات عمليات الإفراج الجمركي عن مختلف السلع والبضائع من الموانئ، والتي عكست الإفراج عن كميات كبيرة من الاحتياجات الخاصة بقطاعات الصحة، والبترول، والغذاء، والتي تضمنت شحنات من الأدوية والامصال، والمستلزمات الطبية، والكيماويات الخاصة بصناعة الدواء، وألبان الأطفال، بالإضافة إلى الأسمدة وإضافات الأعلاف، والتقاوي والبذور الزراعية، فضلاً عن اللحوم، والأسماك، والدواجن، والأرز، والزيوت، والقمح، وفول الصويا، والبقوليات.

أسعار الذهب تواصل التراجع

استمرت أسعار الذهب في التراجع، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 تراجعًا بنحو 15 جنيهًا في محلات الصاغة دون مصنعية أو ضريبة، مقارنة مع أسعار الاثنين، بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

فيما بلغت خسائر الذهب على مدار اليومين الماضيين، نحو 40 جنيهًا للجرام بالنسبة لسعر الذهب عيار 21 اليوم، مقارنة مع أسعار الأحد الماضي، بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

البورصة المصرية تحقق مستويات تاريخية للجلسة الثالثة

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة الثلاثاء 29-8-2023، على ارتفاع جماعي قياسي لتواصل تحقيق مستويات تاريخية للجلسة الثالثة على التوالي، وسط مكاسب سوقية بلغت 7 مليارات جنيه، وصعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.24%، في ختام التعاملات ليغلق عند مستوى 18629.34 نقطة، وهو أعلى مستوى للمؤشر على الإطلاق.