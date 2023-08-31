«جولد بيليون»: العزوف عن الشراء يدفع أسعار الذهب إلى الانخفاض

تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم، بنحو 10 جنيهات، وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا اليوم 2200 جنيه للجرام، منخفضًا بمقدار 10 جنيهات عن سعر الافتتاح عند 2210 جنيهات للجرام، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 17600 جنيه.

وأغلقت أسعار الذهب خلال تعاملات، أمس، على انخفاض بمقدار 10 جنيهات لتغلق أسعار الذهب عند 2210 جنيهات للجرام، وهو أقل سعر تم تسجيله أمس، بعد أن افتتحت التداولات عند المستوى 2220 جنيه للجرام، كانت الأسعار سجّلت أعلى مستوى عند 2225 جنيهًا للجرام، بحسب جولد بيليون.

تراجع الطلب على الذهب لهذه الأسباب

التذبذب الحالي في الأسعار محلياً ناتج عن تراجع في الطلب على الذهب في ظل انتظار المشاركين في الأسواق انخفاض الذهب أكثر من هذا للعودة للشراء، إلى جانب زيادة المعروض خلال الفترة الحالية.

ارتفاع الذهب عالميا

في الوقت نفسه، ترتفع أسعار الذهب عالميًا وهو ما ينتج عنه شد وجذب في سعر الذهب حاليًا، خاصة وسط أخبار عن تغيرات في سعر صرف الدولار في الأسواق الموازية، والمستخدم في تسعير الذهب؛ ليكون عدم الاستقرار هو المسيطر على تحركات المعدن النفيس.

ولكن يظهر السعر ميله إلى الانخفاض أكثر ويحاول كسر المستوى 2200 جنيه للجرام، والذي يفتح الباب أمام المزيد من الهبوط حتى مستويات 2150 جنيهًا للجرام، ومن بعدها مستويات 2130 جنيها للجرام.

وأكد مسئول في وزارة المالية، أنّ إجمالي الذهب الذي دخل مصر من خلال مبادرة «زيرو جمارك» منذ بدايتها في 11 مايو وحتى نهاية شهر أغسطس بلغ 1500 كيلوجرام من الذهب دون رسوم جمركية، باستثناء ضريبة القيمة المضافة على المصنعية.

وتساهم هذه الأخبار في زيادة الضغط السلبي على أسعار الذهب خاصة أنّ قطاعًا عريضًا من الأسواق تنتظر المزيد من الهبوط في سعر الذهب، وبالتالي يحدث عزوف عن الشراء عند المستويات الحالية الأمر الذي يزيد من المعروض.

في سياق منفصل وافق مجلس الوزراء على طرح سندات ساموراي مقومة بالين الياباني بقيمة 500 مليون دولار بأجل 5 سنوات وهو الإصدار الثاني لمصر بعد أن طرحت لأول مرة هذا النوع من السندات في مارس 2022 بقيمة 500 مليون دولار أخرى.

جاء هذا في ظل سعي الحكومة لتوفير العملة الصعبة لسداد الالتزامات الداخلية والخارجية، إضافة إلى استمرار سعي الحكومة في برنامج الطروحات وبيع حصص مملوكة للدولة لمستثمرين من أجل زيادة الحصيلة الدولارية.