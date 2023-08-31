إيقاف 11 حالة بناء مخالف في أحياء الإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء بضرورة التصدي بكل قوة وحزم ومنع تعدي أي مواطن على أي قطعة أرض للدولة، مطالباً بإزالة أي مخالفات لأعمال البناء المخالف في المهد بتكثيف الحملات الدورية والمفاجئة لضبط المخالفين، ما تبعه حملات مكثفة في كافة الأحياء ما أسفر عن إيقاف 11 عمل بناء مخالف.

وبحسب بيان محافظة الإسكندرية فإنه جرى شن حي المنتزه ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف حيث تم فك شدة خشبية لأعمدة بالدور الثامن علوي والتحفظ على كمية من حديد التسليح بأحد العقارات بشارع 10 أسكوت، وإزالة سملات إحدى الأراضي بعزبة حوض 10 فضلا عن إزالة سور من الطوب الأبيض بمنطقة السلام، وفك شدة خشبية بالدور الأول علوي بعزبة الروضة والتحفظ على كمية من الأخشاب، بالإضافة إلى فك شدة خشبية بالدور الثالث علوي بعزبة الماكينة والتحفظ على كمية من الأخشاب كما تمت إزالة أعمال مخالفة بالدور الخامس بأحد العقارات بشارع نعمة الله منطقة المندرة بحري.

حملات حي المنتزه أول

ونفذ حي المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف حيث تم إيقاف أعمال تشوين مواد بناء بالعقار الكائن شارع ابن عقيل، وجرى التحفظ على ونش فضلاً عن إزالة حالة تعد بحوض صبحي البحيري، بالإضافة إلى إزالة سور مخالف بأرض بمنطقة السيوف وكذا إزالة سملات بأرض خلف مدرسة النيل منطقة الأهرام، كما تم إيقاف أعمال تشوين مواد بناء بالعقار الكائن منطقة العوايد والتحفظ على ونش وفك شدة خشبية لأعمدة بالدور الثالث علوي بالعقار الكائن شارع 13 المراغي الجديدة.

حملات شرق الإسكندرية

وشهد حي شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب حملة مكبرة تمكنت من إيقاف أعمال بناء جمالون مخالف والتحفظ على كمية من الصاج بمنطقة الرابعة الناصرية مدخل القاعات أبيس، فضلا عن إيقاف أعمال بناء مخالف بمنطقة الجمالية أبيس، والتحفظ على 2.5 طن حديد وكمية من الأخشاب

حملات غرب الإسكندرية

وشن حي العامرية ثان برئاسة محارب هيلع حملة مكبرة تمكنت من إزالة أسوار من الطوب الأبيض بقرية بنجر 6 على مساحة 150مترا، وإزالة حوائط من الطوب الأبيض على مساحة 120مترا، فضلا عن إزالة حوائط من الطوب الأبيض بقرية الجلاء وواصل حي العامرية أول برئاسة السيد موسي حملاته لإزالة أعمال البناء المخالف، حيث تمت إزالة أعمال بناء عبارة عن أسوار من الطوب الأبيض بشارع السلام منطقة عبد القادر، وإيقاف أعمال بناء مخالف أسوار خلف شركة العامرية للغزل والنسيج، وتم التحفظ على كمية من الأخشاب.

بينما قام حي الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفة بإيقاف أعمال بناء مخالف بالدور الثالث عشر بالعقار الكائن 10 رفيعة الشال الجمرك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.