الكشف على 840 مريضا في قافلة طبية بالغربية ضمن «حياة كريمة»

نظمت مديرية الصحة بالغربية، قافلة طبية في قرية بهبيت الحجارة، إحدى قرى مركز سمنود بمحافظة الغربية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري حياة كريمة، وشهدت القافلة توقيع الكشف الطبي على 840 مواطنا وصرف لهم الدواء بالمجان.

الخدمات الطبية للمواطنين

قال الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن القافلة الطبية التي نظمتها المديرية في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، كانت داخل قرية بهبيت الحجارة، وشهدت تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وتوقيع الكشف على 840 مريضا وصرف الدواء لهم بالمجان.

وأشار إلى أن القافلة شهدت الكشف على المرضى في مختلف التخصصات من (باطنة، أطفال، عظام، جلدية، نساء، جراحة، مسالك، تنظيم أسرة وطب أسنان) بالمجان.

ندوات تثقيفية على هامش القافلة الطبية

وجرى تنظيم عدة ندوات تثقيفية للمواطنين حول التوعية وإجراءات الوقاية وتحويل 21 حالة إلى مستشفى المحلة العام، لاستكمال الفحوصات اللازمة لإجراء بعض الجراحات وجار متابعة الحالات من قبل خدمة المواطنين بالمديرية.