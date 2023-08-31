تراجع جديد في أسعار الأرز الشعير اليوم.. اعرف الطن بكام

قال حاتم عبدالغفار، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في محافظة كفر الشيخ، إن هناك تراجعا في أسعار الأرز الشعير الجديد، بقيمة 200 جنيه في سعر طن الأرز الشعير عريض، ورفيع الحبة، مشيراً إلى أن الأرز الشعير يشهد مزيدا من التراجع خلال الأيام المقبلة، خلال موسم حصاد في المحافظات.

أسعار الأرز الشعير الجديد اليوم

وأوضح «حاتم»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أسعار الأرز الشعير الجديد اليوم، سجلت تراجعا يصب في مصلحة جموع المستهلكين في محافظات الوجهين البحري والقبلي وأتى على النحو التالي.

- سعر طن الأرز الشعير اليوم عريض الحبة بـ 13 ألفا و800 جنيه، بتراجع بلغ 200 جنيه.

- كما سجل سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة بـ 13 ألفا و100 جنيه، بتراجع بلغ 300 جنيه.

أسعار الأرز الشعير الجديد اليوم الخميس

وأضاف «حاتم»، أن أسعار الأرز الشعير الجديد اليوم، تشهد وفرة كبيرة من حيث الكميات المعروضة خلال موسم الحصاد الجديد، لافتاً إلى أن محافظتي كفر الشيخ، والدقهلية، ينتجان من محصول الأرز الشعير الجديد بنحو 82% من المنزرع من المحصول في المحافظات.