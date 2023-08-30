أسعار الأرز الشعير اليوم 30-8-2023.. «اعرف الطن بكام؟»

شهدت الأسواق زيادة في الطلب على أسعار الأرز الشعير اليوم الأربعاء 30-8-2023، وبلغ سعر الأرز الشعير 14 ألف جنيه للطن، وبذلك يكون السعر ثابتًا مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء، وذلك وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وتستعرض «الوطن»، أسعار الأرز الشعير اليوم 30-8-2023، وفق بوابة الأسعار المحلية وهي كالتالي:

أسعار الأرز الأبيض اليوم

وسجلت أسعار الأرز الأبيض لنوعية كسر 5% وكسر 3%، قيمة سوقية لسعر الطن 21200 جنيه في التعاملات الصباحية في الأسواق للمستهلك اليوم الأربعاء 30-8-2023، وذلك وفقًا لما أعلنته بوابة الأسعار التابعة لمجلس الوزراء وكذلك شعبة التجارة.

أسعار الأرز الشعير اليوم

وسجل سعر الأرز الشعير اليوم 14 ألف جنيه، بينما سجلت أسعار الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3% عند مستوي 21200 جنيه للطن الواحد في الأسواق بحسب ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

بينما سجل طن الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 3% نحو 19400 جنيه للطن الواحد، وجاء سعر كيلو الأرز اليوم للمستهلك بمتوسط 24 جنيهًا، وتختلف الأسعار ما بين المنطقة والأخرى أيضًا.