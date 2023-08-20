أسعار الأرز تتراجع 40% في 3 أشهر.. كم سعر الكيلو اليوم؟

تشهد أسعار الأرز تراجعا في السوق المحلية، اليوم الأحد 20-8-2023، ليتراوح سعر كليو الأرز المعبأ بين 19 - 23 جنيهًا، فيما يسجل أعلى سعر للأرز السائب 22 جنيهًا للكيلو، بحسب شعبة الأرز.

وقال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات لـ«الوطن»، إنّ أسعار الأرز السائب بالنسبة للمستهلك لا تتعدى 22 جنيهًا للكيلو، بينما تتراوح أسعار الأرز المعبأ بين 19- 23 جنيهًا للكيلو.

أسعار الأرز الشعير

وأضاف رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أنّ سعر الأرز الشعير يشهد استقرارا خلال الفترة الحالية، ليتراوح سعر الطن الأرز الشعير رفيع الحبة بين 11 - 12 ألف جنيه للطن، فيما يتراوح سعر أرز الشعير عريض الحبة بين 12- 13 ألف جنيه في مختلف المضارب على مستوى الجمهورية.

أسعار الأرز الأبيض

وأشار رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إلى أنّ سعر الأرز الابيض رفيع الحبة يتراوح ما بين 16-17 ألف جنيه للطن، فيما ستراوح سعر الأرز الأبيض عريض الحبة بين 18 - 19 ألف جنيه للطن.

الأسعار الحالية تتراجع بنحو 40%

وتابع شحاتة، أنّ الأسعار الحالية تسجل تراجعا بنحو 40% عما كانت عليه قبل 3 أشهر مضت.