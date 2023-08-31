وفد التنسيقية يشارك بملتقى شباب الجمهورية لكل المحافظات بدار التحرير

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في ملتقى شباب الجمهورية لكل المحافظات، الذي دشنته دار التحرير للطباعة والنشر.

ويأتي هذا الملتقى انطلاقا من توجه الدولة لـ دعم الشباب وإعطائهم مساحة للتعبير وفتح مجال للحوار، ودعم قدرات الشباب وتنميتها، سواء على المستوى السياسي أو الثقافي أو الاجتماعي.

مناقشة مشاكل كل محافظة مع شبابها

وجاء الملتقى لمناقشة مشاكل كل محافظة مع شبابها وطرح مساحات نقاش، ودعما لحرية الرأي واستيعاب القدرات الشبابية.

عُقد الملتقى بحضور إياد أبو الحجاج، رئيس مجلس إدارة جريدة الجمهورية، وأسامة أبو باشا، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي عبد النبي الشحات، رئيس تحرير جريدة المساء والجمهورية أونلاين وكتاب الجمهورية، والدكتور مصطفى مجدي معاون، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عبدالله الباطش، مساعد وزير الشباب والرياضة، ممثل عن الوزارة، وشريف منجود، ممثل عن وزارة الثقافة.

أعضاء وفد التنسيقية

ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كلا من؛ مؤمن السيد، إيمان طلعت، أحمد حسبو، محمد راضي، محمد شلبي، محمد اللافي علام، رحاب عبدالله، فريدة محمد، شيماء عبدالرسول، عبدالرحمن هاشم، أسماء عبدالله، مؤمن ممدوح.