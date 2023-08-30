قطع المياه لمدة 6 ساعات في بني سويف.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، أماكن قطع المياه في بني سويف، غدا الخميس، وذلك بسبب إجراء أعمال الصيانة واستكمال تركيب طلمبات مياه جديدة بمحطة مياه الشيخ عابد بمركز سمسطا، وتوقفها عن العمل، ما يترتب عليه قطع المياه في عدة أماكن بالمحافظة.

أماكن قطع المياه في بني سويف

وأشارت الشركة في بيان إلى أماكن قطع المياه في محافظة بني سويف غدًا الخميس، إذ من المقرر قطعها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، في مدينة سمسطا ومجلسي قروي مازورة والشنطور.

قطع المياه في مدينة سمسطا واعتذار الشركة

وتقدمت الشركة، باعتذار عقب إعلانها عن أماكن قطع المياه في مدينة سمسطا ومجلس قروي الشنطور ومجلس قروي مازورة خلال الفترة المذكورة، وذلك لاستكمال تركيب طلمبات مياه جديدة بمحطة مياه الشيخ عابد بمركز سمسطا، لضمان انتظام تقديم الخدمة بهذا المرفق الحيوي بالكفاءة المطلوبة، مناشدة المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة.

توفير سيارات مياه نقية

وأشارت الشركة إلى قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضي على الخط الساخن 125 حال وجود شكوى في هذا الشأن.

وتجري الشركة أعمال الصيانة اللازمة، لضمان عمل المحطات بالشكل المطلوب وفي إطار رفع الخدمة بتلك المحطات.