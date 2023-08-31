دراسة: هل تتقلص أعداد الأسماك بسبب موجات الحر في أنحاء العالم؟

ضربت موجات الحر أنحاء متفرقة من العالم، وتسببت في كوارث طبيعية ألقت بتأثيراتها على البشر وعلى النظم البيئية، مما يضع تساؤلات حول تأثير هذه الموجات على الكائنات الموجودة في قاع البحر والمحيطات، بحسب تقرير نشرته مجلة «نيتشر» العلمية.

أظهر التقرير أن موجات الحر البحرية تؤثر بشكل ضئيل على وفرة الأسماك، وتسبب تغييرات محدودة في توزيع أعداد الأسماك في نصف الكرة الشمالي من الأرض.

ارتفاع الحرارة يدفع الأسماك إلى المناطق القطبية

وقالت الأستاذة المساعدة في قسم علوم المحيطات بجامعة كاليفورنيا، أليكسال فريدستون، إنها فوجئت بهذه النتائج أثناء إجراء الدراسة، وأشارت إلى أنها تعلم أن مجتمعات الأسماك تواجه تحديات طويلة الأمد، نتيجة ارتفاع درجة حرارة المحيطات، مما يؤدي إلى تحركها نحو المناطق القطبية، وتغير كتلة الأسماك وتوزيعها في مناطق محددة.

وأعربت عن توقعها لنتائج مشابهة، حيث توقعت زيادة في أنواع الأسماك في المياه الدافئة وانخفاض عددها في المياه الباردة بعد حدوث موجات الحر البحرية.

تحليل أكثر 82 ألف عينة من صيد الأسماك

وقام الباحثون الأمريكيون والكنديون والأوروبيون، الذين شاركوا في الدراسة، بتحليل أكثر من 82 ألف عينة من صيد الأسماك باستخدام شباك الجر القاعية، وتم جمع هذه العينات خلال حملات علمية في مناطق شمال المحيط الأطلسي وشمال شرق المحيط الهادئ.

وقام العلماء بمقارنة كميات الأسماك التي تم صيدها، بما يشمل 1769 نوعًا من أسماك القاع، بين عامي 1993 و2019، مع 248 موجة حر تم تسجيلها في نفس الفترة في المياه العميقة، من المنطقة شبه الاستوائية إلى القطب الشمالي.

وأظهرت الدراسة أن لموجات الحر البحرية تأثيرات ملحوظة، حيث تسببت موجة الحر بين عامي 2014 و 2016 في فقدان 22 في المئة من كتلة الأسماك في خليج ألاسكا، بينما تسببت موجة الحر في عام 2012 في زيادة 70 في المئة في كتلة الأسماك في شمال شرق الولايات المتحدة.

رصد تغييرات مماثلة على الأسماك خلال موجات الحر

وعلى الرغم من أن هذه الاختلافات كانت كبيرة، إلا أنها كانت أقل حجمًا من التقلبات الطبيعية في وفرة الأسماك، بالإضافة إلى ذلك، لم يتم رصد تغييرات مماثلة خلال موجات حر أخرى التي لم تدرس بشكل كاف حتى الآن.

وفي نهاية تحليلهم، لم يتوصل الباحثون إلى وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين الكثافة التراكمية لموجات الحرارة البحرية وتطور الكتلة الحيوية لأسماك القاع، بالإضافة، لم يتم لاحظ أي انخفاض سريع في كتلة أسماك المياه الباردة أو زيادة في وفرة أسماك المياه الدافئة بعد هذه الموجات الحرارية.

ووفقًا لفريدستون، لم يتمكنوا من التنبؤ بالأسماك التي ستفقد أو تكتسب كتلة حيوية بناءً على خصائصها الحيوية أو درجات الحرارة التي تعيش فيها عادة، وأن التنبؤ بتغيرات الكتلة الحيوية للأسماك غالبًا ما يكون صعبًا.