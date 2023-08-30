أسعار الأسماك اليوم 30-8-2023 في الأسواق.. استقرار ملحوظ

كشفت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 30-8-2023 في الأسواق، إذ استقرت أسعار سمك البلطي عند 90 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الأسماك البلطي

وسجل سعر كيلو الدنيس بين 145 و240 جنيهًا، وكيلو القاروص 160 جنيهًا، وتنتج مصر قرابة مليوني طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من حصيلة الاستزراع السمكي.

أسعار سمك البوري

وتراوحت أسعار سمك البوري بين 104 و125 جنيها، بينما سجل سمك المكرونة السويسى 120 و145 جنيهًا للمستهلك،وجاء سعر كيلو الثعابين حول 90 و280 جنيهًا.

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم

وسجلت أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 30-8-2023 في سوق العبور اليوم الجملة كالتالى: أسعار البلطى تراوحت بين 61 و70 جنيهًا للكيلو، ودار كيلو السمك البورى حول 50 و110 جنيهات، وتراوحت الكابوريا بين 40 و190 جنيهًا، وتراوح كيلو الثعابين بين 50 و250 جنيهًا

وذكرت بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، أن كيلو الدنيس دار حول 100 و180 جنيهًا، ودارت المكرونة السويسى حول 70 و110 جنيهات، وتراوح كيلو «سبيط، وكاليمارى، وسابيا» بين 170 و280 جنيها، وتراوحت أسعار المرجان بين 40 و55 جنيهًا.