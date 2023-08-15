انقطاع المياه عن 11 منطقة بالقليوبية لمدة 6 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي استمرار انقطاع المياه في عدد من المناطق بمدينة طوخ التابعة لمحافظة القليوبية، اليوم، حتى الثالثة عصرًا، ثم قطعها مرة أخرى غدا الأربعاء بنفس المناطق لمدة 6 ساعات تبدأ من 9 صباحا حتى الساعة 3 عصرا.

خريطة انقطاع المياه في القليوبية

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى أن انقطاع المياه اليوم وغدا سيكون في 11 منطقة نظرًا لأعمال إحلال وتجديد شبكة المياة بمدينة طوخ حيث سيتم قطع الخدمة عن المناطق التالية:

- شارع عبيدو

- صلاح عامر

- أمين عامر

- النقابة القبلي

- النقابة البحري

- مصطفى كامل

- - محمد كامل

- حليمة

- أحمد عامر

- فرج الخولي

- الخولي

وناشدت الشركة المواطنين في بيان لها بضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال انقطاع المياه في مناطق مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، لافتة إلى أنه سيتم إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد للشبكة.

الدفع بسيارات متنقلة خلال انقطاع المياه بالقليوبية

وأوضح بيان الشركة أنه يتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه في مناطق مدينة طوخ بمحافظة القليوبية لحين الإنتهاء من الأعمال، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن «125».

وأضاف البيان أنه يمكن التواصل مع الشركة خلال فترة انقطاع المياه في مدينة طوخ بمحافظة القليوبية عن طريق منظومة الشكاوى بالشركة من خلال الخط الساخن 125 أو عبر الواتس أب على رقم 0120028880 أو تطبيق الهاتف المحمول 125 والصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حيث سيتم التعامل بأقصى سرعة ممكنة وتوجيه الاستغاثات للمختصين لحلها وتوضيح شتى الاستفسارات للعملاء خلال فترة الانقطاع.