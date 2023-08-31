تعيين هيثم إبراهيم مديرا لإدارة رعاية الشباب بجامعة أسيوط

هنأ الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، الدكتور هيثم إبراهيم محمد كامل حسن، لصدور القرار الوزاري رقم 2183 بتعينه في وظيفة مدير عام رعاية الشباب بجامعة أسيوط، متمنيا له كل التوفيق والنجاح، وأن يواصل إنجازاته البارزة والمعهودة في إدارة رعاية الشباب بالجامعة.

مدرب منتخب الجامعة للتنس

وأضاف رئيس جامعة أسيوط في تصريحات، أن الدكتور هيثم إبراهيم محمد كامل حسن تدرج في عدد من الوظائف داخل جامعة أسيوط، إذ شغل منصب أخصائي رياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب من عام 2000 ومدرب منتخب الجامعة لتنس الطاولة، ثم رئيس فريق عمل قاعدة البيانات والأنشطة الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

كلية التربية جامعة أسيوط

وأشار الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، إلى أن الدكتور هيثم إبراهيم حصل على بكالوريوس تربية رياضية عام 1999م، وتم تعيينه أوائل الخريجين ثم حصل على دبلومة خاصة في التربية جامعة أسيوط عام 2004، ثم ماجستير أصول تربية جامعة أسيوط 2014 م، ودكتوراة أصول تربية جامعة سوهاج2018.