جامعة أسيوط: طرح برنامج مكثف بمصروفات العام الدراسي الجديد

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، إن كلية التمريض بجامعة أسيوط تطرح برنامجا خاصا بمصروفات، يمنح درجة البكالوريوس في التمريض للحاصلين على الدرجة الجامعية الأولى في وقت أقل من وقت الحصول على الشهادة الجامعي.

وأضاف أنه لابد أن توفر عدة شروط في المتقدم للبرنامج وهي كالآتى:

- الحصول على شهادة الثانوية العامة شعبة علمي (علوم/ رياضة).

- ألا يتجاوز سن المتقدم 40 سنة، وأن تكون اللغة الأجنبية الأولى هي الإنجليزية، مع اجتياز اختبارات القبول وفقا للمعايير التي أقرتها لجنة قطاع التمريض، واجتياز الفحوصات الطبية المقررة، واجتياز مقررات تأهيلية للالتحاق بالبرنامج، وفي حالة عدم دراسة هذه المقررات فيجب عليه دراستها واجتيازها بنجاح في شهر مايو من كل عام لمدة فصل دراسى واحد، 15 أسبوعا.

وأوضحت الدكتور سماح محمد عبد الله عميد كلية التمريض، أن مدة الدراسة بالبرنامج سنتان (كل سنة 3 فصول دراسية فصل دراسى أول وثانى وفصل صيفى)، بالإضافة إلى فصل دراسي تمهيدي، و6 أشهر فترة تدريب إجبارية (امتياز)، ويجرى تدريس مقررات طبية وتمريضية تخصصية ومقررات مساعدة لمقدمي الخدمات الصحية؛ لمساعدتهم على اكتساب المهارات السريرية المطلوبة لعلوم التمريض، ورفع المستوى العلمي والمهني على المهارات السريرية اللازمة

ويتبع البرنامج نظام الساعات المعتمدة بعدد 104 ساعة معتمدة، ويتبعها 12 ساعة معتمدة أسبوعيا، تدريب الامتياز لمدة 6 أشهر؛ حيث يقوم الطالب بتسجيل المقررات التى يختارها من خلال نماذج طلب التسجيل بمعرفة المرشد الأكاديمي خلال أسبوعين قبل بداية الفصل الدراسي، ويصدر مجلس الكلية قرار بحرمان الطالب من دخول الامتحان النهائي إذا تعدت نسبة الغياب 25% فى أي مقرر دراسي وتسجل درجة محروم.