الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء الموجة الحارة واستقرار الطقس

تشهد البلاد خلال الفترة الحالية، ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة ونسب الرطوبة، ويتساءل المواطنون عن موعد انتهاء الموجة الحارة، وهو ما كشفته هيئة الأرصاد الجوية.

وكشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد انتهاء الموجة الحارة، التي تضرب البلاد خلال الساعات الماضية، مؤكدة أن سببها هو منخفض الهند الموسمي.

موعد انتهاء الموجة الحارة

وأشار بيان الأرصاد الجوية، إلى أن غدا الجمعة، أول أيام شهر سبتمبر يعتبر بداية الانخفاض الطفيف والتدريجي في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

ويسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة غدا الجمعة

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.