الفنان عمرو محمد علي يكشف تطورات حالته الصحية: أشرف زكي لم يتركني

استنكر الفنان عمرو محمد علي، الشائعات التي أثيرت عبر منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، حول تدهور حالته الصحية، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، «لا أعرف الهدف من ترويج هذا الشائعات، أو مرويجي تلك الأنباء».

تطورات الحالة الصحية لـ الفنان عمرو محمد علي

وحرص الفنان عمرو محمد علي، عبر «الوطن»، على طمأنة الجمهور بشأن تطورات الحالة الصحية، مؤكدًا أنّ حالته مستقرة بشكلٍ كبير، وليست متدهورة كما يزعم البعض، متابعًا «كنت في المستشفى امبارح، بعمل الفحوصات الطبية اللازمة والتحاليل، حيث إنني أتابع مع أكبر طبيبة في مصر، متخصصة في مرض التصلب المتعدد».

الفنان عمرو محمد علي يوجه الشكر لـ أشرف زكي

كما وجه الشكر إلى مجلس نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان أشرف زكي، وذلك بسبب الدعم الكبير الذي يتلقاه من النقابة، قائلًا: «النقابة مش بتسيبني إطلاقًا، والمجلس كله واقف جنبي، خصوصًا الدكتور أشرف زكي، بيبعت لي وفد من وقت لآخر، بالعلاج والأدوية اللازمة، ويوفر لي كل شيء».