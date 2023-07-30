عمرو محمد علي يكشف لـ«الوطن» تطورات حالته الصحية بعد دخوله المستشفى

دخل الفنان عمرو محمد علي إلى أحد المستشفيات بعد تدهور حالته الصحية، مناشدًا جمهوره ومحبيه بالدعاء له بالشفاء، موضحًا أنّ أحد مستشاري وزارة الصحة تواصل معه هاتفيًا، وساعده في دخول المستشفى.

تطورات الحالة الصحية لعمرو محمد علي

وقال الفنان عمرو محمد علي لـ«الوطن»: حالتي تدهورت بشكل ملحوظ، فلم أعد أستطيع أن أسير وأتحرك بـ«ليونة» كما يحدث من قبل، وكنت أحتاج الدخول إلى المستشفى.

عمرو محمد علي يتحدث عن علاجه

وأضاف عمرو محمد علي: أحتاج إلى رعاية خاصة، وبفضل الله وجدت عناية خاصة داخل المستشفى، وبدأت في أخذ العلاج من جديد، ولكن المشكلة في الأمر أن قيمة العلاج عالية جداً، خاصة في ظل ظروفي الصحية .

وكان أصُيب الفنان عمرو محمد علي بحالة إعياء شديد في فبراير الماضي، ودخل في غيبوبة، إذ يعاني من مرض التصلب المتعدد منذ أكثر من 17 عامًا، ما تسبب في ابتعاده عن الوسط الفني بعد آخر ظهور له عام 2006 في مسلسل «حدائق الشيطان».