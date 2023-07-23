الفنان عمرو محمد علي عن تطورات حالته الصحية: لا أشعر بتحسن

قال الفنان عمرو محمد علي، إنه يتواجد حاليًا في منزله، وحالته الصحية لا تشهد أي تحسنًا ملحوظًا بل في تدهور شديد، ولا يملك من أمره شيئا سوى الترقب لمرحلة انتقاله إلى المستشفى لبدء مرحلة جديدة من العلاج، مناشدا جمهوره ومحبيه بالدعاء له بالشفاء.

وأشار عمرو محمد علي، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه من المتوقع دخوله أحد المستشفيات بمدينة السادس من أكتوبر قبل نهاية الأسبوع الجاري، بمجرد الانتهاء من بعض الإجراءات والأوراق.

عمرو محمد علي: أنتظر إنهاء إجراءات دخول المستشفى

وقال «علي»، إن الطبيب المعالج أخبره أنه بمجرد حجزه بالمستشفى وخضوعه لبعض الفحوصات الطبية سيشعر بتحسن «الدكتور بيقول ربنا يسهل إنت هتبقى حلو، أنا لا أشعر بتحسن وحالتي الصحية متدهورة».

وتابع: «الحمدلله، والدتي وأشقائي معي وبجانبي، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية دائمًا ما يتواصل معي ويطمئن بنفسه على حالتي».

الإصابة بمرض التصلب المتعدد منذ 17 عامًا

وأصيب عمرو محمد علي بحالة إعياء شديد في فبراير الماضي، ودخل في غيبوبة، وتم حجزه بغرفة العناية المركزة حتى استقرت حالته، حيث يعاني من مرض التصلب المتعدد منذ أكثر من 17 عامًا، ما تسبب في ابتعاده عن الوسط الفني بعد آخر ظهور له عام 2006 في مسلسل «حدائق الشيطان».