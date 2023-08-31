عضو أمناء الحوار الوطني: مناقشة قانون الأحزاب السياسية الأسبوع المقبل

قال الدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنَّه مع إعلان جدول جلسات الأسبوع المقبل للمحاور الثلاثة، السياسي والاقتصادي والمجتمعي، ومعرفة مسار الجلسات القادمة، صار هناك تقاليد للحوار الوطني وانعقاد عدد كبير من اللجان سواء بالجلسات العامة أو المتخصصة التي عملت على بلورة مخرجات «العامة».

فرحات: تقاليد مستقرة للحوار الوطني

وأضاف «فرحات» خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ الحوار الوطني أصبح في الوقت الحالي له تقاليد مستقرة لإدارة الحوار، وتعقد الجلسات العامة خلال الأسبوع المقبل للمحاور الثلاث، كما هو معلن.

قضايا ستناقش داخل لجنة الأحزاب

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنَّ النقاش سيكون داخل لجنة الأحزاب السياسية ليتم التركيز على قضايا محددة مثل: قانون الأحزاب السياسية فيما يتعلق بإتاحة القانون وتنظيم قضية الدمج والتحالفات داخل الأحزاب لأنها أصبحت واحدة من الظواهر المهمة المرتبطة بـ الأحزاب السياسية في مصر.